Enderson enaltece ponto conquistado pelo Botafogo, mas ressalta: ‘Não é o resultado que a gente gostaria de ter’ Técnico viu melhora do Botafogo no segundo tempo e acredita que o time poderia ter conquistado a vitória do Independência, em partida válida pela 30ª rodada da Série B

Na noite da última terça-feira, o Botafogo empatou com o Cruzeiro por 0 a 0 no Independência, em partida válida pela 30ª rodada da Série B do Brasileirão. Após o confronto, o técnico Enderson Moreira analisou o desempenho do Alvinegro e admitiu que o time cometeu erros no primeiro tempo. No entanto, ele viu uma melhora do Glorioso na etapa final e acredita que a equipe carioca poderia ter saído de Minas Gerais com a vitória.

> Dupla de zaga do Botafogo sofreu apenas um gol quando nesta Série B

– Acho que era um jogo difícil. O Cruzeiro vinha de um resultado positivo contra o líder e fora de casa, veio com muita imposição física. Se for observar, no começo do jogo, o Cruzeiro não nos pressiona, esperou o nosso erro, e a gente acabou errando em algumas situações. E eles vieram com muita força, principalmente nas situações de contra-ataque e bola parada. Então, no intervalo, acho que a gente conseguiu dar uma ajustada – disse Enderson, que ainda completou.

– No segundo tempo foi bem diferente, a gente conseguiu fazer um jogo bom, criar boas situações. Poderíamos ter vencido o jogo, assim como o Cruzeiro também poderia. Temos que enaltecer esse ponto. É claro que não é o resultado que a gente gostaria de ter aqui, é sempre a vitória. Mas era um jogo difícil contra um grande clube, um grande treinador. Precisamos enaltecer o nível de competitividade da nossa equipe, principalmente no segundo tempo – concluiu o treinador.

Agora, o Botafogo, que segue na segunda colocação, com 52 pontos, recebe o Brusque na próxima quarta-feira, às 20h30, no estádio Nilton Santos. O jogo é válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

E MAIS:

Veja mais declarações de Enderson Moreira:

BOTAFOGO FICOU SATISFEITO COM O EMPATE?

– Não há satisfação nenhuma de nossa parte em vir em um jogo e empatar. Mesmo que possa ser contra um clube extremamente tradicional, gigante, que, nas últimas décadas, teve conquistas absurdas. Passa por um momento de muita dificuldade, não só para o clube, mas também para o seu torcedor, mas é uma camisa pesada também. Temos que respeitar isso, saber que sempre foi difícil jogar aqui para clube nenhum. A gente tem que valorizar esse ponto.

INTENSIDADE FORA DE CASA

– No segundo tempo nós criamos, talvez, duas chances muito claras: uma com a defesa do Fábio e outra numa bola que passou muito perto ali do Navarro. Então, são situações que a gente começou a criar, começou a chegar, teve bolas paradas boas.







– Achei um jogo disputado, cada um veio com a sua proposta. Como eu falei antes, o Cruzeiro não veio no abafa contra a gente, nos deu a bola e esperou que a gente pudesse errar. Aí eles estavam saindo com muita força no contra-ataque, e a gente teve que saber lidar um pouquinho com essa situação. No intervalo, conseguimos ajustar e fazer um segundo tempo muito bom dentro da proposta que era o jogo hoje.

POUCAS FINALIZAÇÕES

– O Cruzeiro teve um volume maior, mas teve muito chute que foram para fora, para longe, e isso você chama de finalização. E às vezes uma bola que é cruzada na área como nós tivemos a do Navarro ali, é muito mais perigosa, uma chance muito mais clara de gol. No primeiro tempo, eles conseguiram ser superiores, mas acho que isso não acontece no segundo tempo. Ficou um jogo muito parelho, nos primeiros 20 minutos do segundo tempo foi muito a nosso feitio, tivemos boas oportunidades.

– Como eu falo internamente, a gente joga sempre para poder vencer. Mas quando não dá para vencer, a gente não perder é, também, importante. Levar esse pontinho para casa porque ele pode fazer a diferença lá no final.

ARBITRAGEM

– Um fator que eu acho que foi muito negativo, cada um acha e avalia da sua maneira, mas a arbitragem, para mim, muito ruim. Uma arbitragem que deixou muitos lances de falta a nosso favor, muitas vezes não marcou, e isso prejudica muito. Deixa o jogo correr para um lado, não deixa o jogo correr para o outro lado. Então, acho que o árbitro conseguiu desagradar a todos hoje.

E MAIS:

Saiba mais