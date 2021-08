Enderson elogia segundo tempo em vitória do Botafogo e diz: ‘Tem que exaltar o grupo de atletas’ Treinador do Botafogo analisou que Alvinegro foi melhor após o intervalo em vitória sobre a Ponte Preta, pelo Brasileirão, e destacou ambiente no clube

Quatro vitórias seguidas. O Botafogo reviveu na Série B do Brasileirão e já está a dois pontos do G4 após a vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, neste domingo, no Estádio Nilton Santos. Após o duelo, Enderson Moreira, técnico do Alvinegro, destacou, em entrevista coletiva, a evolução da equipe durante a etapa complementar.

– O primeiro tempo foi muito difícil, realmente a gente não conseguiu encaixar o nosso jogo. Mérito da equipe da Ponte, acho que com certeza, pelos atletas que tem, eles merecem estar em uma situação um pouco diferente. É uma equipe difícil de se enfrentar. Isso nos trouxe dificuldade, conseguimos ajustar algumas coisas no intervalo e no segundo tempo voltamos melhor. Poderíamos ter feito o segundo tempo antes. Demos poucas oportunidades para a Ponte. Fico feliz pela atuação no segundo tempo – afirmou.

O que mudou de Marcelo Chamusca para Enderson Moreira? O treinador não sabe explicar. A única contratação que o Botafogo fez neste período, o lateral-esquerdo Jonathan, ainda não teve condições físicas de estrear. Portanto, a equipe é a mesma.

– Sinceramente eu não consigo identificar qual foi o segredo. O que posso falar é que cheguei em um ambiente tranquilo. Sabia que existia uma sequência de resultados ruins, mas internamente a gente foi muito bem recebido, tivemos tranquilidade em executar o trabalho. O grupo todo de apoio, análise de desempenho, comissão técnica… São todos extremamente capazes. A mecânica do clube estava funcionando bem. Quando chegamos recebemos informações que são muito importantes para todos nós no momento que a gente chega no clube. E isso foi facilitando para a gente poder colocar as nossas ideias – colocou o treinador.

Enderson afirma: se alguém merece glórias pela sequência positiva de resultados, este alguém é o elenco. O treinador afirmou que aproveita muitos fatores deixados pelo antigo comando, mas exalta a postura dos jogadores.

Se tem mérito em tudo que está acontecendo, a gente tem que exaltar o grupo de atletas. Não adianta o treinador chegar com ideias se a gente não conseguir passar de maneira clara, eles aceitarem e tentarem executar. Claro que a gente aproveita muito do trabalho do Chamusca. Foi feito muita coisa boa e positiva e que eu aproveito muito. Tem coisas que não é que não sejam boas, mas são ideias particulares. Um pensa de uma forma e outro, de outra. A gente foi modificando um pouquinho. Mas, sem dúvida, a aceitação dos atletas foi muito bacana e é importante que a gente possa manter os pés no chão – completou.

