Enderson é expulso em Botafogo x Fluminense, xinga e mostra dedo do meio para o árbitro Treinador do Botafogo ficou irritado em possível pênalti não marcado de Martinelli em Daniel Borges; descontrolado, só saiu do gramado após muitas reclamações

Não foi uma boa noite para Enderson Moreira. O treinador do Botafogo, além de ter sido derrotado por 2 a 1 pelo Fluminense na noite desta quinta-feira no Estádio Nilton Santos, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, ainda protagonizou uma cena ‘diferente’ com a arbitragem.

Já no final da partida, Enderson foi expulso por reclamação. Tudo começou em um lance de possível pênalti não marcado ao Botafogo. Martinelli deu um carrinho em Daniel Borges na área. Imediatamente, todo o banco do Alvinegro foi ao encontro dos árbitros pedindo a marcação.

Sem nenhuma reação, Enderson ficou irritado e perdeu a cabeça com Rodrigo Carvalhaes de Miranda, sendo expulso logo depois. Entre muitos xingamentos, o treinador mostrou o dedo do meio ao árbitro antes de ir ao vestiário. O jogo ficou paralisado por cerca de dois minutos por conta desse episódio.

A derrota tirou a liderança do Campeonato Carioca do Botafogo. O Alvinegro volta aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Vasco, no Maranhão, pela 5ª rodada do Estadual.

