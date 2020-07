Enderson diz que Cruzeiro pode ficar até 10 rodadas fora do G4 na Série B O treinador celeste afirmou que apesar das complicações iniciais pela perda de seis pontos, o time tem plenas condições de figurar no grupo dos classificados

O técnico do Cruzeiro, Enderson Moreira, em coletiva na Toca da Raposa II, tem sido realista, porém otimista para os destinos do clube no maior objetivo da temporada: conseguir voltar à Série A, em 2021. O treinador entende que o time tem condições de sair da Série B, apesar dos contratempos.

E, contratempos, pode ser entendido pela punição recebida da FIFA pela Raposa, com a perda de seis pontos, pelo não pagamento de de R$ 5 milhões ao Al-Whada, dos Emirados Árabes Unidos, pelo empréstimo do volante Denílson, em 2016.

Enderson Moreira diz que o Cruzeiro poderá ficar até10 rodadas longe da zona de classificação à primeira divisão, pois vai começar o campeonato no negativo na tabela.

-É importante falar isso, porque o torcedor tem que entender que ficaremos talvez seis, sete rodadas convivendo com uma zona próxima do rebaixamento. É uma coisa que precisamos administrar. Não vamos, simplesmente, fazer dois jogos e sair. Isso não vai acontecer. Isso vai acontecer com a sequência das rodadas-disse o treinador, que prosseguiu:

-Acima de tudo, é importante que a gente passe uma imagem de uma equipe que realmente vai demonstrar para todos os torcedores que é uma equipe competitiva, que vai buscar as vitórias em todos os jogos. É um momento que a gente sabe que é difícil. Isso pode durar até dez rodadas, a gente não entrar em uma zona de classificação- explicou.

O treinador celeste teve o seu primeiro #diretodatoca, quando os torcedores enviam perguntas para ele responder, sempre às sexta-feiras, E, a resposta final da coletiva, que foi transmitida no Youtube do clube, Enderson deixou uma mensagem otimista para o torcedor quanto ao futuro do Cruzeiro na temporada.

-O Cruzeiro, por essa punição, vai conviver por um bom tempo sem estar, talvez, no lugar que ele precisa estar. Mas temos tranquilidade, que nosso indícios de jogar bem, de conquistar os resultados, possam ser um parâmetro que é uma questão de tempo, mas que chegaremos no objetivo- concluiu.

O Cruzeiro estreia na na Série B, contra o Botafogo-SP, será ou no dia 7 de agosto, sexta-feira ou no dia 8, sábado, faltando a CBF confirmar horário e local.

