Enderson discute com torcedores do Botafogo em derrota para o Avaí, na Série B Treinador do Alvinegro cobra apoio e aplaude ironicamente pessoas nas arquibancadas do Nilton Santos em resultado negativo pela segunda divisão do Brasileirão

O segundo encontro do Botafogo com a torcida desde o começo da pandemia não foi dos melhores. Em campo, o Alvinegro foi derrotado por 2 a 1 para o Avaí, pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão. Fora dele, Enderson Moreira, técnico do Glorioso, discutiu com torcedores.

De uma maneira agitada, o treinador cobrou apoio aos torcedores que estavam no Setor Oeste do Estádio Nilton Santos ainda quando o jogo estava 1 a 1, na metade do segundo tempo.

– Apoia, apoia, p*… – gritou.

A coisa pirou quando Bruno Silva, do Avaí, virou o jogo. O torcedor, que já estava reclamando da equipe, passou a cobrar Enderson pela atuação ruim do Botafogo e o treinador foi até arquibancada para responder, tendo até que ser segurado por Flávio Tênius, preparador de goleiros do clube.

– Tomar banho, pô – afirmou o treinador após discutir com os torcedores.

Enderson até aplaudiu os torcedores de forma irônica ao apito final do jogo. Com o resultado, o Alvinegro caiu para a 3ª colocação da Série B.

