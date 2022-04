Endeavor começa a captar fundo de R$ 100 mi para País e investirá em 60 startups

A rede de empreendedores Endeavor prepara um novo fundo de R$ 100 milhões para o Brasil. A captação começa esta mês e entre 20% ou 30% devem vir de investidores estrangeiros. O objetivo é investir em 60 empresas, segundo o diretor gerente da casa, Igor Piquet, que participou na tarde desta sexta-feira de evento de tecnologia do Itaú BBA.

Este será o segundo fundo de Brasil da Endeavor. O primeiro, também de R$ 84 milhões, investiu em 40 empresas e ainda tem mais 10 companhias para aportar, sempre com foco em empresas nascentes (seja capital semente ou série A).

A Endeavor busca empresas de diferentes segmentos, desde que sejam de tecnologia. Assim, as companhias que podem receber aportes vão de energia solar a criptomoeda.

Do primeiro fundo de Brasil da Endeavor, a captação fechou em 40 dias.

Agora, Piquet diz que o momento está mais difícil, embora o apetite dos investidores esteja bom. Com a queda do dólar e a correção dos múltiplos, o momento para comprar empresas nascentes ficou mais atrativo, o que ajuda a atrair investidor estrangeiro, disse ele.

A Endeavor tem um time que avalia mais de 8 mil startups por ano.

No Brasil, é investido em média US$ 300 mil por empresa, enquanto que, no exterior, a média é de US$ 1,5 milhão.

