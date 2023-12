Encontro entre Milton Nascimento e Paul McCartney emociona a internet

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/12/2023 - 18:23 Para compartilhar:

O cantor Milton Nascimento publicou em suas redes sociais o encontro com Paul McCartney neste domingo, 17.

O registro foi feito antes do show do ex-Beatle no Maracanã, no sábado, 16, o último da turnê “Got Back” no Brasil.

+Isabeli Fontana curte show do NX Zero em ombro de amigo e recebe elogio do marido, Di Ferrero

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Milton Nascimento (@miltonbitucanascimento)

Na legenda da foto Milton usou uma parte da letra da música “Para Lennon e McCartney”, composta em 1970 em parceria com Lô Borges.

Diversos artistas comentaram na postagem, que gerou comoção na internet entre os fãs do cantor brasileiro.

Antes, o cantor publicou uma outra foto em que está ao lado de Jards Macalé e Gilberto Gil, que também estiveram no Maracanã para o show de Paul.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Milton Nascimento (@miltonbitucanascimento)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias