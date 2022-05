Encontro entre Bolsonaro e Biden em junho nos EUA está “praticamente certo”, diz fonte do Planalto

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Jair Bolsonaro tem um encontro “praticamente certo” com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nos Estados Unidos, em junho, durante a Cúpula das Américas, disse à Reuters uma fonte do Palácio do Planalto nesta quarta-feira.





Na véspera, segundo a fonte, o enviado especial da Casa Branca para a cúpula, Chris Dodd, reuniu-se com Bolsonaro no Palácio do Planalto para convencê-lo a participar da cúpula após os EUA tomarem conhecimento de que o presidente brasileiro não pretendia ir ao encontro.

Procurados por e-mail, o Itamaraty e a Secretaria de Comunicação da Presidência não responderam de imediato a pedidos de comentário da Reuters.

(Reportagem adicional de Ricardo Brito)