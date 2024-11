Encontro em Nápoles homenageará ex-jogador Maradona

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/11/2024 - 13:26 Para compartilhar:

NÁPOLES, 22 NOV (ANSA) – A cidade de Nápoles, na Itália, receberá no próximo domingo (24) um encontro em homenagem ao ex-jogador Diego Maradona, cuja morte completará quatro anos no dia 25 de novembro.

As ações do evento, que se chamará “Maraduno”, acontecerão no parque de diversões napolitano “Edenlandia” e tem o objetivo de unir torcedores, fãs do ex-craque argentino e o município.

Os organizadores das homenagens convidaram os participantes a levarem fotografias das suas tatuagens e homenagens artísticas dedicadas a Maradona, que serão posteriormente transformadas em um inédito mural coletivo.

A data também será marcada por músicas compostas em homenagem ao astro e exposição de souvenirs ligados ao antigo camisa número 10 partenopeo.

O advogado Sergio Pisani, que é um dos idealizadores do “Maraduno”, um trocadilho entre “Maradona” e “Raduno” (“Encontro”, em português), declarou que deseja que o evento possa ser celebrado anualmente em Nápoles.

Maradona defendeu o Napoli entre 1984 e 1991, tendo marcado 115 gols em 259 jogos. O argentino auxiliou a equipe nas conquistas de dois Campeonatos Italianos e de uma Copa da Uefa.

