Encontro com migrante é um encontro com Cristo, diz Papa

VATICANO, 3 JUN (ANSA) – O papa Francisco afirmou nesta segunda-feira (3) que um encontro com um migrante é também um encontro com Jesus Cristo, em sua mensagem por ocasião do “Dia Mundial do Migrante e do Refugiado”, celebrado no próximo dia 24 de setembro.

No texto, o religioso convida os fiéis a verem as migrações como um sinal dos tempos e como um símbolo da peregrinação da Igreja Católica.

“As duas imagens ? a do êxodo bíblico e a dos migrantes ? apresentam diversas analogias. Como o povo de Israel no tempo de Moisés, frequentemente os migrantes fogem de situações de opressão e abuso, de insegurança e discriminação, de falta de oportunidades de desenvolvimento”, lembrou.

O Pontífice destaca que, “como os judeus no deserto, os migrantes encontram muitos obstáculos no seu caminho: são provados pela sede e a fome; ficam exaustos pelo cansaço e as doenças; sentem-se tentados pelo desespero”.

Segundo o argentino, “por isso o encontro com o migrante, como com cada irmão e irmã necessitados, é também um encontro com Cristo”. “É Ele quem bate à nossa porta, faminto, sedento, forasteiro, nu, doente e preso, pedindo para ser encontrado e assistido”.

Por fim, o líder da Igreja Católica destaca que “Deus não caminha apenas com o seu povo, mas também dentro dele, no sentido de que se identifica com os homens e as mulheres no seu caminho através da história, particularmente com os últimos, os pobres e os marginalizados”. (ANSA).