Encontro com Febraban não pretende discutir tributação, afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o encontro do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com os bancos nesta quarta-feira, 16, foi pedido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e não tem uma agenda específica, como tributação. “Se tem algo que não está na agenda é essa questão [tributação] com a Febraban. O encontro foi pedido há algum tempo. O presidente tem feito encontros com setores importantes, em geral ligados à produção”, disse Haddad à imprensa antes de ir ao Palácio do Planalto.

Questionado se a reunião poderia tratar do assunto das bets, Haddad voltou a dizer que não há pauta específica. “É uma solicitação deles, não é uma solicitação do presidente da República”, comentou o ministro, ressaltando que o objetivo do encontro é o mesmo que orientou todas as agendas de setores com o presidente até o momento, “fazer um balanço” dos avanços, perspectivas e “pontos de alerta”.

“Não tem uma agenda específica, bets, impostos, nada disso. É reunião para discutir cenários do País”, afirmou o ministro da Fazenda.