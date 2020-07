“Encontro” com Fátima Bernardes deve mudar de nome; entenda

Não é novidade que a maioria dos programas televisivos conta com patrocínio. Segundo o TV Foco, a Globo loteou o “Encontro”, comercializando a vinheta e até as roupas de Fátima Bernardes. Isso quer dizer que a partir de agora, a abertura do programa e as vinhetas no geral terão o logo da Seara, empresa do grupo JBS.

Para acostumar todos com o novo “nome” do programa, a abertura foi modificada e Fátima apresentará o começo associando a Seara ao Encontro. Uma emissora que fez muito isso foi a RedeTV!, com o “Mega Senha Havan” e “Edu Guedes e Você Sidney Oliveira”. Isso se chama naming rights e é quando uma empresa compra o nome de um programa.

