Encontrados os 10 corpos e caixas-pretas do avião em que Prigozhin viajava

A equipe russa que investiga a queda do avião em que viajava o chefe da milícia Wagner, Yevgueni Prigozhin, anunciou nesta sexta-feira (25) que já encontrou os corpos das dez pessoas a bordo e as caixas-pretas do avião.

“Nas fases iniciais da investigação, encontramos os corpos das 10 vítimas no local onde o avião caiu”, a noroeste de Moscou, anunciou o Comitê de Investigação nas redes sociais.

Também encontrou as caixas-pretas que registram todas as operações de voo e diálogos entre os pilotos, acrescentou.

“Estamos fazendo análises moleculares de DNA para identificar” os corpos, acrescentou.

Os governos ocidentais e os opositores do presidente russo, Vladimir Putin, insinuaram que o Kremlin estava por trás dessa provável morte. Simpatizantes de Prigozhin, que em junho liderou um motim contra o Exército regular russo, também levantaram essa possibilidade.

O Kremlin negou energicamente essas acusações e Putin prometeu na quinta-feira uma investigação “completa” do caso.

Os investigadores russos até agora não mencionaram nenhuma hipótese sobre as causas do acidente.

