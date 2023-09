Encontrados no México 6 corpos em local das buscas por jovens sequestrados

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/09/2023 - 17:58 Compartilhe

Seis corpos foram encontrados, nesta quarta-feira (27), em uma zona rural do estado mexicano de Zacatecas (norte), onde as autoridades faziam buscas por sete jovens sequestrados no domingo passado, informou o Ministério Público, segundo o qual um dos reféns foi localizado com vida.

“Foram localizados até o momento seis corpos sem vida de homens jovens, os quais permanecem na qualidade de Não Identificados até que sejam esgotados os mecanismos de reconhecimento estabelecidos pelos protocolos de identificação humana”, informou o MP de Zacatecas em um comunicado.

