Encontrado corpo de mais um refém do Hamas em Gaza

Árabe-israelense estava entre os mais de 250 feitos reféns pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. Nome dele figurava em lista para libertação usada nas atuais negociações de cessar-fogo.As Forças Armadas israelenses informaram nesta quarta-feira (08/01) que seus soldados recuperaram os restos mortais de um dos sequestrados pelo Hamas para a Faixa de Gaza durante o ataque de 7 de outubro de 2023. Um segundo corpo está sendo examinado para determinar se também se trata de um dos cativos.

O morto identificado como Yosef AlZayadni, de 53 anos, foi encontrado num túnel subterrâneo perto da cidade de Rafah. Além disso, haveria informações que suscitam "sérias apreensões sobre a vida" de seu filho Hamzah. Ambos estavam entre os mais de 250 reféns levados pela milícia islamista.

Até o início de dezembro de 2024, 117 deles haviam sido devolvidos com vida e os corpos de 37 foram repatriados. Israel calcula ainda que um terço dos cerca de 100 reféns restantes também estaria morto.

Cresce pressão popular por libertação de reféns de Gaza

AlZayadni constava de uma lista com 34 nomes previstos para repatriação, divulgada por um representante do Hamas à agência de notícias Associated Press. Segundo o Fórum das Famílias dos Reféns, o árabe-israelense tinha 19 filhos e trabalhara por 17 anos no kibutz Holit, no sul do país.

O achado em Rafah coincide com novas negociações entre Tel Aviv e o Hamas por um cessar-fogo e a libertação dos prisioneiros restantes. Além da pressão internacional sobre o governo de Benjamin Netanyahu, as famílias dos reféns exigem o fim da guerra em Gaza, que coloca a vida de seus entes queridos em perigo.

Desde o ataque do Hamas que resultou em cerca de 1,2 mil vítimas do lado israelense, mais de 45,8 mil palestinos de Gaza, a maioria civis, já morreram nas operações de retaliação. Vastas áreas do território palestino estão destruídas, e cerca de 90% de seus 2,3 milhões foi desalojada, em parte diversas vezes.

