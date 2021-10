Encomendas do núcleo de bens de capital dos EUA superam expectativas em setembro

WASHINGTON (Reuters) – As novas encomendas do núcleo de bens de capital fabricados nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em setembro, mas as cadeias de suprimentos restritas provavelmente reduziram o ritmo de crescimento dos gastos empresariais com equipamentos e prejudicaram a economia em geral no terceiro trimestre.

As encomendas de bens de capital fora do setor de defesa excluindo aeronaves, um indicador observado de perto para planos de gastos empresariais, aumentaram 0,8% no mês passado, informou o Departamento do Comércio nesta quarta-feira. Os dados de agosto foram revisados para baixo para mostrar os pedidos do chamado núcleo de bens de capital subindo 0,5%, em vez de 0,6%, conforme divulgado anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam que as encomendas subiriam 0,5%.

(Por Lucia Mutikani)

