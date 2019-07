Encomendas de bens duráveis dos EUA sobem 2,0% em junho ante maio

As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos subiram 2,0% em junho na comparação com maio, de acordo com dados publicados hoje pelo Departamento do Comércio do país. O avanço do indicador foi maior do que o projetado por analistas consultados pelo Wall Street Journal, que estimavam alta de 0,5%.

O resultado das encomendas de bens duráveis de maio foi revisado para baixo, de queda de 1,3% para recuo de 2,3% em relação ao mês anterior.

Sem o segmento de transportes, que tende a ser volátil, as encomendas subiram 1,2% na comparação mensal de junho, acelerando em relação á alta de 0,5% observada em maio. Fonte: Dow Jones Newswires.