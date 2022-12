Encomendas à indústria nos EUA superam expectativas em outubro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/12/2022 - 13:12 Compartilhe

WASHINGTON (Reuters) – As novas encomendas de produtos manufaturados nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em outubro, em meio a fortes altas na demanda por maquinário e uma série de outros produtos, o que pode afastar as preocupações de uma forte desaceleração na manufatura.

O Departamento de Comércio informou nesta segunda-feira que os pedidos às fábricas saltaram 1,0%, após subirem 0,3% em setembro. Economistas consultados pela Reuters previam que os pedidos avançariam 0,7%. Os pedidos dispararam 12,8% na comparação anual em outubro.

Uma pesquisa do Institute for Supply Management na semana passada mostrou que sua medida da atividade fabril do país contraiu em novembro pela primeira vez em dois anos e meio.

A manufatura responde por 11,3% da economia dos EUA. O salto de outubro nas encomendas à fábrica foi impulsionado por um aumento de 2,2% nas encomendas de equipamentos de transporte, que se seguiram a um aumento de 2,3% em setembro, sob o impacto de aumentos nas encomendas de aeronaves civis e de defesa. As encomendas de veículos automotores se recuperaram 1,7%.

As encomendas de máquinas aumentaram 1,5%. Também houve ganhos sólidos em pedidos de computadores e produtos eletrônicos, bem como equipamentos elétricos, eletrodomésticos e componentes.

O Departamento de Comércio também informou que os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa, excluindo aeronaves, que são vistos como uma medida dos planos de gastos das empresas com equipamentos, aumentaram 0,6% em outubro, em vez do 0,7% relatados no mês passado.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

