Encomendas à indústria dos EUA superam expectativas em junho

WASHINGTON (Reuters) – As novas encomendas de produtos fabricados nos Estados Unidos aumentaram com força em junho e os gastos das empresas com equipamentos foram mais fortes do que se pensava inicialmente, indicando força na manufatura apesar do aumento da taxa de juros.

O Departamento de Comércio informou nesta quarta-feira que os pedidos às fábricas subiram 2,0% em junho, após avanço de 1,8% em maio. Economistas consultados pela Reuters projetavam alta de 1,1%. Na comparação anual, as encomendas aumentaram 13,5%.

A manufatura continua a crescer, embora o impulso tenha diminuído à medida que a taxa de juros mais alta esfria a demanda por bens. Os gastos também estão se voltando aos serviços.

Pesquisa do Instituto de Gestão de Fornecimento mostrou na segunda-feira que a atividade industrial dos EUA cresceu a um ritmo moderado em julho, com uma medida de novos pedidos caindo ainda mais em meio às preocupações dos fabricantes com o excesso de estoques.

O aumento as encomendas em junho foi quase generalizado. Parte do aumento reflete preços mais altos. As encomendas de computadores e produtos eletrônicos subiram 1,7%, enquanto as de equipamentos elétricos, eletrodomésticos e componentes ganharam 2,8%.

O Departamento de Comércio também informou que os pedidos de bens de capital que não são de defesa, excluindo aeronaves –dado visto como uma medida dos planos de gastos das empresas com equipamentos–, aumentaram 0,7% em junho, em vez de 0,5% conforme relatado no mês passado.

