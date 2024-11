Enchentes na Espanha deixam 93 desaparecidos, segundo novo balanço

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/11/2024 - 19:39 Para compartilhar:

Noventa e três pessoas estão desaparecidas após as inundações que devastaram o sudeste da Espanha há uma semana, indicou um novo balanço publicado nesta quarta-feira (6) pelo Superior Tribunal de Justiça de Valência.

A corte revisou seu balanço para cima, depois de relatar na terça-feira 89 desaparecidos. As enchentes causaram ao menos 219 mortes, principalmente na região de Valência (sudeste), segundo as autoridades nacionais e regionais.

As quatro últimas pessoas incluídas no balanço foram notificadas como desaparecidas às forças de segurança, disse a corte no comunicado.

“Os registros ativos de desaparecimentos podem aumentar ou diminuir em função de novas identificações dos falecidos existentes, mais denúncias de desaparecimentos ou a localização de pessoas com vida”, afirmou.

As operações de busca continuavam nesta quarta, entre outros, em estacionamentos subterrâneos e nos subúrbios de Valência, a região mais afetada pelas inundações.

Diante da magnitude da catástrofe, o governo anunciou na terça ajudas no valor de 10,6 bilhões de euros (64,6 bilhões de reais, na cotação atual) para as pessoas e negócios afetados.

O Banco Europeu de Investimento, presidido desde janeiro pela ex-ministra espanhola de Economia Nadia Calviño, anunciou nesta quarta uma ajuda financeira de 900 milhões de euros (6,09 bilhões de reais) para contribuir com a reconstrução da região.

vab/fjb/sag/ag/ic/mvv

ASSURANT

X