Enchentes na África do Sul deixam 22 mortos

Vinte e duas pessoas morreram na África do Sul, nas províncias litorâneas, devido a inundações provocadas por chuvas fortes, acompanhadas de ventos intensos, informaram as autoridades locais em um novo balanço divulgado na noite desta terça-feira (4).

“Temos um total de 11 mortes na província do Cabo Oriental, nove pessoas em Port Elizabeth e duas no leste de Londres”, disse Pheello Oliphant, porta-voz do departamento de gestão de desastres da província do Cabo Oriental.

As enchentes concentram-se precisamente nesta província costeira e na vizinha KwaZulu-Natal, na costa leste do país. Um balanço anterior reportava 12 mortes.

Mais de duas mil pessoas foram retiradas do local, entre elas famílias que vivem em comunidades pobres. O município lançou um chamado para receber doações, como mantas, alimentos e roupas.

Além disso, perto da cidade portuária de Durban, na região vizinha de KwaZulu-Natal, no leste, “cinco pessoas infelizmente perderam a vida (…) e dezenas estão sendo tratadas atualmente de ferimentos”, informou o governo da província.

As chuvas fortes se concentram na costa leste, aberta ao oceano Índico, mas os serviços meteorológicos emitiram alertas para quatro das nove províncias do país.

Imagens divulgadas pelas autoridades mostram casas destruídas pelo temporal, rodovias inundadas e árvores arrancadas pela raiz. Em alguns locais, houve cortes de energia elétrica.

Em 2022, a África do Sul sofreu as piores cheias de sua história, que afetaram a cidade portuária de Durban e seus arredores, deixando mais de 400 mortos.

