Enchente em Porto Alegre pode ser vista no Google Maps após atualização

A última atualização das imagens de satélite do aplicativo Google Maps para celular mostram o alcance das enchentes em Porto Alegre. Com a inundação do Lago Guaíba, bairros inteiros da capital gaúcha ficaram debaixo d’água.

Durante praticamente todo o mês de maio, o Guaíba, que banha todo limite oeste da cidade, ficou com o nível acima da cota de inundação (3,6 metros). Na estação da Usina do Gasômetro, no centro, a medição atingiu a marca de 5,33 metros e só saiu do nível de alerta nesta sexta-feira, 7.

A região, que concentra grande número de repartições públicas, foi uma das mais atingidas. Nas imagens, a Câmara Municipal, o Centro Administrativo Fernando Ferrari e edifícios do Poder Judiciário aparecem cercados pela enchente.

A água também invadiu os estádios Beira-Rio e Arena do Grêmio, cobrindo completamente os gramados. Parques como Jaime Lerner e Harmonia, que ficam rentes à orla, ficaram na mesma situação.

A Prefeitura de Porto Alegre estima prejuízo de R$ 6 bilhões a R$ 8 bilhões para o município, entre arrecadação e reconstrução, sem contar o impacto privado.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, mais de 2,3 milhões de pessoas foram afetadas pelas enchentes, enxurradas e deslizamentos em 476 dos 497 municípios gaúchos. Mais de 600 mil pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas.

Em Porto Alegre, a prefeitura estima que, ao menos, 157,7 mil foram diretamente afetados. O balanço aponta 39,4 mil edificações inundadas e impacto a 45,9 mil empresas. No ensino, 60 escolas públicas e 100 privadas foram atingidas, enquanto 31 espaços de saúde sofreram consequências diretas do desastre ambiental.