‘Encaramos cada partida como uma decisão’, afirma Réver ao falar do planejamento jogo a jogo do Galo

O zagueiro Rever está com 298 jogos pelo Atlético-MG e diante Santos, nesta quarta-feira, 13 de outubro, no Mineirão, chegará a 300 partidas vestindo o manto alvinegro, se tornando um dos jogadores que mais vezes jogou pelo time atleticano.

A experiência do jogador, de 36 anos, foi reconhecida e seu contrato renovado até o fim do ano que vem. E essa vivência no futebol tem sido importante para manter o Atlético focado na busca pelo título Brasileiro.

O Galo faz um planejamento jogo a jogo para que o objetivo final, com o término do jejum de 50 anos seja enfim, encerrado. O zagueiro comentou como isso tem sido trabalhado internamente no clube. Confira no vídeo acima.

Réver está perto de completar 300 partidas pelo Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)

