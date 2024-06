Encapuzados entram ‘à força’ na sede do Vaticano em Bogotá, publicam jornais

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/06/2024 - 18:49 Para compartilhar:

Manifestantes encapuzados de organizações sociais e indígenas entraram “à força”, nesta terça-feira (4), na sede da Nunciatura Apostólica, em Bogotá, local equivalente à embaixada do Vaticano na Colômbia. As informações são da imprensa colombiana, embora a AFP não tenha encontrado quaisquer distúrbios na local.

Uma fotografia publicada pela imprensa local mostra pelo menos 14 pessoas com o rosto coberto, dentro do edifício da Santa Sé, na capital colombiana. Até ao momento, a Câmara Municipal e a polícia não deram declarações.

Nenhuma fonte oficial confirmou se os manifestantes, que dizem pertencer a uma ONG chamada Congreso de los Pueblos (Congresso dos Povos, em tradução livre), usaram força para entrar no edifício e nem se já saíram do local.

Um fotógrafo da AFP observou, na parte de fora da Nunciatura, indígenas encapuzados e estudantes universitários que denunciavam “a grave crise humanitária que afeta os territórios” e pediam o “desmantelamento do paramilitarismo”. De acordo com as informações, não havia polícia no local e o ambiente estava calmo.

Os organizadores do protesto afirmaram que o objetivo do protesto era chamar a atenção do papa Francisco e do Vaticano, para que possam interceder por eles junto ao Estado colombiano.

