Enauta vê aumento em torno de 50% nas reservas do campo de Atlanta

(Reuters) – A Enauta registrou um aumento de aproximadamente 50% na soma das reservas provadas e prováveis (2P) do campo de Atlanta, na Bacia de Santos, conforme comunicado divulgado nesta terça-feira.







Segundo a empresa, a acumulação no campo passou de 105,7 milhões de barris em 31 de dezembro de 2021 para 155,7 milhões de barris de óleo em 30 de junho de 2022. A nova certificação das reservas foi realizada pela consultoria britânica independente Gaffney, Cline & Associates (GCA).

“Incorporamos volumes significativos às reservas 2P… Manteremos nossos esforços para ampliar a produção, com otimização dos custos operacionais e gerando valor para o país e nossos acionistas”, afirmou em nota o CEO da Enauta, Décio Oddone.

A produção total do campo foi de 1,8 milhão de barris de óleo no primeiro semestre deste ano, de acordo com os dados.

Em maio, a empresa obteve da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a aprovação do novo plano de desenvolvimento e a prorrogação contratual por mais 11 anos do campo de Atlanta, operado exclusivamente pela Enauta. Com isso, o prazo da concessão foi estendido para 2044.

(Reportagem de Rafaella Barros)