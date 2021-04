Enauta recebe aprovação da ANP para assumir 100% do Campo de Atlanta

A Enauta Participações recebeu aprovação da Agência Nacional do Petróleo (ANP) nesta quinta-feira, 8, para que sua subsidiária Enauta Energia assuma os 50% de participação da Barra Energia no Bloco BS-4, no Campo de Atlanta. O acordo também prevê a transferência de US$ 43,9 milhões para a Enauta Energia, referentes às operações de abandono dos três poços e ao descomissionamento das facilidades existentes no Campo.

A conclusão definitiva da transferência, segundo a empresa, ainda segue atrelada à constituição de garantia e à assinatura do aditivo ao Contrato de Concessão. Após a conclusão, a Enauta Energia deterá 100% de participação no Campo de Atlanta.

Em nota Carlos Mastrangelo, Diretor de Produção da Enauta afirma que a decisão de aumentar a participação no Campo foi pautada em estudos que atestam o seu potencial. “Estamos focados no aumento da eficiência operacional e em reduções de custo tanto no Sistema de Produção Antecipada quanto no Sistema Definitivo. Lançamos em março o processo de licitação do FPSO do Sistema Definitivo e, em linha com nossa estratégia de diversificação do portfólio, estamos buscando novos parceiros para o desenvolvimento do Campo. Atlanta é, sem dúvida, um projeto resiliente e capaz de gerar valor para a companhia”, afirmou.

