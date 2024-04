Enauta propõe combinação de negócios com 3R Petroleum

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/04/2024 - 7:08 Para compartilhar:

A Enauta anunciou na noite desta segunda-feira, dia 1º, que seu conselho de administração aprovou uma proposta para combinação dos negócios com a 3R Petroleum Óleo e Gás.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a produção potencial da combinação supera 100 mil barris de óleo equivalente com oportunidade de crescimento composto nos próximos cinco anos e reservas operadas superiores a 700 milhões de barris em portfólio complementar e diversificado.

A proposta da Enauta, que será apresentada ao conselho e acionistas da 3R, envolve a troca de ações entre as empresas, com simplificada estrutura e execução, sem necessidade de carve-outs, waiver fees e reestruturação de garantias. A proposta está sujeita à realização de diligências confirmatórias por ambas as partes durante um período de exclusividade de até 30 dias.

A transação também está condicionada a condições precedentes usuais para transações da mesma natureza e outras que venham a ser acordadas pelas companhias, tais como a negociação satisfatória dos documentos definitivos da transação, os quais deverão incluir termos e condições habituais; aprovação da transação pelos acionistas de ambas as companhias em suas respectivas assembleias gerais extraordinárias; e obtenção das aprovações legais e regulatórias, incluindo, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

“A realização dessa combinação não inviabiliza novas transações com outras empresas do setor, capazes de acelerar a criação de valor a todos os acionistas”, afirma a empresa.

Para a Enauta, a fusão das duas empresas cria uma das principais e mais diversificadas empresas independentes de petróleo e gás na América Latina. A combinação, diz, resulta em um portfólio com escala, balanceado e de alto crescimento orgânico nos próximos cinco anos, com capacidade de adicionar valor em ambiente de consolidação e com resiliência a ciclos de preço.

“A empresa contará com balanço sólido, elegibilidade a rating em níveis de investment grade, acesso competitivo a capital e alta capacidade de alavancagem, com posicionamento estratégico nos mercados de capital e bancário, nacional e internacional.

Sem dar detalhes, a companhia diz que a transação cria oportunidade de ganhos significativos pela captura de sinergias operacionais, financeiras e comerciais, em especial as associadas à alocação de capital. “Espera-se com a transação o aumento da liquidez da ação da companhia combinada e do seu ADTV (average daily trading volume) de maneira a levar à posição de destaque na B3 com potencial ingresso em índices globais. A transação alavanca potencial para rápida reprecificação das ações e títulos, superando a soma atual do valor de mercado individual das duas empresas”, afirma.

A empresa afirma ainda que Enauta com 3R é uma transação superior àquela apresentada pela Maha em carta pública aos acionistas da 3R, seja pelo posicionamento estratégico da empresa resultante, pela governança, pelo elevado volume de sinergias quantificáveis e pelo ponto de vista de gestão de riscos.

“Resultados serão compartilhados de forma rápida e objetiva por todos os acionistas de ambas as empresas, sem que essa união inviabilize a busca futura das sinergias operacionais identificadas pela Maha em otimizações junto à PetroRecôncavo e com outras operadoras, em modelo que minimize ineficiências”, diz.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias