Enauta: Produção total de óleo e gás atinge 675,6 mil boe em setembro

Em relatório divulgado nesta terça-feira, 5, a Enauta comunica que sua produção total de óleo e gás atingiu 675,6 mil barris de óleo equivalente (boe) em setembro. A produção média diária no período foi de 22,5 mil boe.

Também em setembro, a produção média diária do Campo de Atlanta foi de 14,7 mil barris de óleo, similar à do mês anterior. O Campo operou por meio de três poços até 5 de setembro e dois poços no restante do mês. O retorno da produção do terceiro poço está previsto para o primeiro trimestre de 2022, conforme a empresa.

Já a produção média diária de Manati reduziu 12% em relação a agosto, refletindo a parada da operação do Campo entre 28 de setembro e 3 de outubro. Atualmente, a produção de Manati encontra-se normalizada.

Veja também