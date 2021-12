Enauta: produção em Campo de Manati foi restabelecida

A Enauta comunica que foi informada pelo operador do Campo de Manati que a produção retornou nesta sexta-feira, 17, após a conclusão do reparo de válvula submarina do duto de exportação de gás. A interrupção ocorreu em 13 de dezembro.

A Enauta possui 45% de participação no Campo de Manati, operado pela Petrobras e localizado na Bacia de Camamu, litoral da Bahia. Em 16 de agosto de 2020, a companhia anunciou um acordo de venda para a Gas Bridge de sua participação total no Campo em 31 de dezembro de 2020.

A transação está sujeita a uma série de condições precedentes e os atos necessários para a conclusão do contrato devem ser realizados até 31 de dezembro de 2021. Caso a transação se concretize, a interrupção não terá impacto no fluxo de caixa da Enauta, informa a empresa.

Saiba mais