Enauta informa início de exploração na Bacia Sergipe-Alagoas, com Exxon e Murphy

SÃO PAULO (Reuters) – A Enauta Participações informou nesta segunda-feira o início da perfuração do primeiro poço exploratório no bloco SEAL-M-428, na Bacia Sergipe-Alagoas, onde tem parceria com as petroleiras norte-americanas ExxonMobil e Murphy Oil.

Segundo a Enauta, a perfuração no prospecto Cutthroat está sendo realizada pela sonda West Saturn, da Seadrill, em lâmina d’água de 3.093 metros, com duração estimada entre dois e quatro meses.

A Enauta Energia S.A., controlada da companhia, possui 30% de participação em nove blocos na Bacia de Sergipe-Alagoas.

“A Enauta será parcialmente carregada pelos parceiros ExxonMobil e Murphy Oil na perfuração desse poço, conforme acordado nos respectivos acordos de farmout”, disse a empresa.

(Por Roberto Samora)

Saiba mais