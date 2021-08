Enauta assina memorando com Yinson Holdings para negociação de FPSO para Atlanta

SÃO PAULO (Reuters) – A petroleira Enauta informou nesta quinta-feira que assinou um memorando de entendimento com a malaia Yinson Holdings Berhad para a negociação direta e exclusiva dos contratos de fornecimento do FPSO para o sistema definitivo do campo de Atlanta, na Bacia de Santos.

De acordo com fato relevante publicado pela Enauta, o memorando estabelece o início de negociação de acordos que abrangem afretamento, operação e manutenção da plataforma –o que, segundo a empresa, dá maior previsibilidade para o início da operação e condições do sistema definitivo de Atlanta.

“Chegamos a um acordo que corresponde às nossas expectativas de entregar um sistema de produção seguro e robusto. A Enauta também está alinhada com a Yinson em implementar soluções que minimizem a intensidade de carbono por barril produzido”, disse o diretor de Operações da Enauta, Carlos Mastrangelo.

O processo de licitação do FPSO considera uma plataforma com capacidade para processar 50 mil barris de óleo por dia, ao qual estarão conectados de seis a oito poços produtores, três deles já em operação no sistema de produção antecipada, detalhou a companhia brasileira.

A Enauta também disse ter entrado com pedido junto ao Ibama para a obtenção da licença prévia do sistema definitivo do ativo. A companhia espera tomar a decisão final de investimento no início de 2022, para assegurar o início da produção em meados de 2024.

(Por Gabriel Araujo)

Veja também