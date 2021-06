Emprestado pelo Santos, Wagner Leonardo é destaque no Náutico Zagueiro é um dos líderes da equipe que lidera a Série B do Campeonato Brasileiro

O Santos emprestou o zagueiro revelado pelo clube, Wagner Leonardo, ao Náutico de Pernambuco até o final da temporada. Sem muito espaço, o objetivo da diretoria é que o jogador ganhe experiência e confiança para continuar a carreira no Santos. E parece que vem dando certo.

O jogador foi Campeão Pernambucano, inclusive marcando um gol na final. Essa foi a primeira taça que o Menino da Vila de 21 anos levantou no futebol profissional.

– É uma sensação única ser campeão. Para mim, ficará marcado para sempre. É o trabalhado sendo recompensado com conquistas e sabemos que só fica marcado na história os vencedores. Nosso time mereceu conquistar esse estadual, por tudo que fizemos no campeonato inteiro e os números reforçam isso. Nossa equipe fez um campeonato sólido e fomos coroados com a taça – disse.

A Séria-B começou e o jogador novamente vem sendo destaque da equipe do técnico Hélio dos Anjos. Segundo dados do SofaScore, Wagner Leonardo teve até aqui 6 desarmes, 11 interceptações e 14 cortes. O jogador é o líder do time em ações defensivas. Venceu 10 de 16 duelos aéreos e tem a segunda melhor nota no SofaScore entre os atletas Sub-23.

O Nautico é o líder da competição com 12 pontos em 4 jogos e está 100% até aqui. Brilhando defensivamente, o time sofreu apenas um gol e marcou 6.

