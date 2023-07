Emprestado pelo Santos, Gabriel Pirani chega ao DC United como estrela: ‘Talento brilhante’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 13:34 Compartilhe

Fernando Diniz não queria abrir mão de Gabriel Pirani do Fluminense. Mas o Santos, dono dos direitos federativos do meia, aceitou proposta do DC United e comunicou os cariocas que o negociaria. Por causa de uma cláusula no contrato de empréstimo, o clube tinha de liberá-lo. Oficializado nos Estados Unidos, o meia de 21 anos foi tratado como nova joia da equipe.

O DC United contratou Gabriel Pirani também por empréstimo, até 31 de dezembro, com prioridade na opção de compra. O clube americano aguarda o Visto P-1 e o Certificado de Transferência Internacional (ITC), para inscrevê-lo e já utilizá-lo na Major League Soccer (MLS). E espera tê-lo em breve em campo.

“Gabi (Pirani) é um jovem talento brilhante que vai entusiasmar nossos fãs com sua habilidade técnica e jogo vertical”, empolgou-se Dave Kasper, presidente de operações de futebol do DC United. “Sua visão e habilidade de jogo no terço final complementarão nosso grupo atual e nos darão uma dimensão de ataque extra.”

Pirani tem somente 21 anos e ganhou status de estrela na nova casa. Mesmo não defendendo o Fluminense por muitos jogos, vinha entrando bem e ajudando com gols e assistências. Não por acaso, Diniz o tratava com carinho. O técnico considerava o garoto uma boa opção para a vaga de Ganso e vinha cada vez mais apostando em seu futebol.

Com Gabriel Pirani, o DC United espera avançar entre os oito melhores que disputarão a Série Final da MLS. Atualmente o clube está na nona colocação e teria de fazer mata-mata com o Chicago Fire, em oitavo, pela última vaga. No Campeonato dos Estados Unidos, os sete primeiros avançaram direto e a última vaga sai dessa eliminatória.

