Emprestado pelo Paysandu, Flávio reforça o Gama na Série D

Revelado nas categorias de base do Paysandu, o atacante Flávio foi apresentado como novo reforço do Gama para a Série D do Campeonato Brasileiro.

Aos 19 anos, Flávio chega para ajudar a equipe do Distrito Federal na briga pelo acesso a terceira divisão do futebol nacional tendo feito entre os profissionais do clube paraense seis partidas e um gol marcador. O atleta já iniciou os treinamentos com seus novos companheiros e estará disponível para o próximo confronto contra a Aparecidense, sábado (12), no estádio Mané Garrincha.

– Chego feliz e motivado ao Gama. É uma oportunidade para mostrar o meu potencial e ajudar o clube no objetivo de conquistar o acesso para a Série C de 2022. Será uma experiência importante em minha carreira e espero contribuir com gols e boas apresentações. O Gama é um clube tradicional e tem tudo para conquistar os objetivos. A equipe fez um grande jogo na estreia da Série D e agora vamos tentar manter o bom momento já na próxima rodada em mais um duelo complicado – disse Flávio.

O Gama venceu fora de casa na estreia o Jaraguá, por 3 a 1, e divide a liderança do Grupo 5 justamente com a Aparecidense. Logo, o duelo da segunda rodada da Série D valerá a liderança da chave e será realizado às 15h (de Brasília).

