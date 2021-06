Emprestado pelo Grêmio, Isaque pode estrear no Brasileirão contra o Internacional Atacante identificado com o arquirrival do próximo adversário do Tricolor do Pici reconhece que "será uma partida especial" para ele

Nesse fim de semana, o Fortaleza receberá a equipe do Internacional pela

segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida de domingo (6) pode ter um fator especial para o meio-campista Isaque, que tem chance de fazer a sua estreia na competição nacional pelo tricolor. O jogador foi emprestado pelo Grêmio até o fim dessa temporada e pode iniciar sua campanha em particular no Brasileirão de 2021 com um trunfo contra o eterno rival do tricolor gaúcho.

>Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!



Anunciado pelo Leão em março, o jovem de 24 anos já atuou em sete partidas pela equipe nordestina e anotou um gol até aqui. Nesses jogos, ele ajudou a equipe na conquista de três vitórias, três empates e apenas uma derrota, resultando num aproveitamento de 57,14%.

Contra o Inter, aliás, o aproveitamento do meia é bem interessante: jogou duas vezes, venceu as partidas e marcou um gol que deu o título do segundo turno do Gauchão na temporada passada pelo Grêmio.

– Estou feliz aqui no Fortaleza e trabalhando muito para quando aparecer uma

oportunidade dar o meu melhor. Será uma partida especial pelo reencontro com um rival lá do Sul, mas meu pensamento e foco está todo no Leão. Com certeza vou dar meu melhor e buscar o gol para ajudar a equipe e meus companheiros a sair com a vitória e somar mais três pontos na tabela – afirmou o atleta de 24 anos.

A equipe da casa tenta a segunda vitória consecutiva para manter o bom início de competição, tendo batido na estreia o Atlético-MG atuando em pleno Mineirão por 2 a 1. Já o Internacional tenta a sua recuperação após empate contra o Sport dentro do Beira-Rio em 2 a 2 após ter aberto 2 a 0 no marcador.

E MAIS:

Veja também