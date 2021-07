Emprestado pelo Fluminense, Michel Araújo é recebido por Odair antes de se apresentar ao Al Wasl Jogador acertou um empréstimo de um ano e vinha treinando no CT Carlos Castilho enquanto a equipe dos Emirados Árabes estava de férias

O atacante Michel Araújo, enfim, se apresentou ao Al Wasl, dos Emirados Árabes. Nesta sexta-feira, o uruguaio, emprestado pelo Fluminense, desembarcou em Dubai e foi recebido pelo técnico Odair Hellmann, com quem trabalhou no Tricolor no ano passado. O contrato com a nova equipe será válido por um ano.

O Al Wals registrou o momento da chegada do jogador ao aeroporto. O Flu oficializou a mudança no meio de maio, mas o jogador seguiu treinando no CT Carlos Castilho para manter a forma física, já que a temporada havia acabado de ser encerrada no país.

A cessão por parte do Fluminense tem passe de compra fixado em 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 19,8 milhões) ao fim do vínculo. O clube ainda fatura mais 300 mil dólares (R$ 1,7 milhão na cotação atual) pelo empréstimo. Vale lembrar que o vínculo atual de Michel com o Tricolor é até o final de 2024.

Com 43 jogos e dois gols pelo Fluminense, Michel Araújo foi contratado no início de 2020. Na ocasião, o clube desembolsou 700 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões na cotação da época). Entretanto, o jogador acabou perdendo espaço com a chegada de Roger Machado.

Nesta temporada, Michel foi titular no clássico com o Flamengo, além das vitórias contra Bangu e Boavista, e foi substituído no segundo tempo em todas. O meia-atacante ficou no banco em outros três jogos e chegou ser barrado em duas oportunidades.

