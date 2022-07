Emprestado pelo Cruzeiro, zagueiro Mateus Silva atuará pela Ponte Preta Jogador vinha sendo pouco aproveitado pelo time celeste

Pouco aproveitado pelo Cruzeiro na atual temporada, o zagueiro Mateus Silva foi emprestado para a Ponte Preta até o fim da Série B. O jogador fez exames e foi apresentado pela Macaca na última quarta-feira.

Mateus Silva foi contratado pelo Cruzeiro no início deste ano, com contrato até o final de 2023. Entretanto, o zagueiro atuou apenas cinco vezes com a camisa do time celeste, e não estava nos planos do técnico Paulo Pezzolano.

Mateus Silva se destacou como o capitão do Ituano na campanha de acesso à Série B em 2021, e despertou a atenção da Raposa. O jogador também teve passagens por São Bento, Criciúma e Guarani-SC.

– Estou muito feliz por estar aqui na Ponte Preta. É uma grande equipe e chego com muita vontade. Espero ajudar da melhor forma possível – expressou Mateus Silva ao site oficial da Ponte Preta.

