Emprestado à clube árabe, Ramiro é bancado por Sylvinho enquanto estiver no Corithians

Enquanto tiver contrato com o Corinthians, Ramiro seguirá utilizado, foi o que garantiu o técnico Sylvinho após a derrota do clube por 2 a 0 para o Atlético-GO, nesta quarta-feira (2), pelo primeiro confronto da terceira fase da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.

Ramiro saiu jogando nos dois primeiros jogos de Sylvinho pelo Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Ainda que o vínculo do jogador com o Timão seja até dezembro de 2022, a diretoria alvinegra firmou o empréstimo do jogador ao Al Wasl, de Dubai, a partir de julho.

– Em relação ao Ramiro, tem contrato com o clube, e todo atleta que tem contrato e eu vejo que tem condições de jogar eu não vou desprezar, jamais. Vai jogar, pode jogar por fora e por dentro. Vou continuar usando até a medida que teremos ele por aqui, que são muito jogos. Enquanto tiver contrato vai continuar jogando na medida do possível – disse o treinador corintiano em entrevista coletiva virtual.

Na semana passada, após marcar dois gols na goleada corintiana por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR), pela Copa Sul-Americana, o camisa 8 havia desconversado sobre o seu empréstimo, mas já falado com ar de despedida do Corinthians.

– Isso a gente deixa mais para frente. Não é para agora. Tenho contrato com o clube e até o ultimo dia que eu estiver aqui vou me esforçar ao máximo para ajudar a equipe e a comissão com o que eu puder colaborar – disse o atleta no dia 26 de maio.

No Timão desde 2019, Ramiro completou o seu centésimo jogo com a camisa do clube nesta quarta-feira (3).

