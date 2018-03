Empresas X, fundadas por Eike Batista, têm forte alta e intrigam mercado

As ações da MMX Mineração e Metálicos registraram, na última segunda-feira, 12, alta de 33,9% (ON), ações ordinárias, que dão direito a voto, e 79,7% (Unit), tipo de ativo que reúne ações de mais de uma classe. Elas seguem entre as maiores altas do mercado nesta terça-feira, 13, com avanço de 7,84% e 20,57%, respectivamente. Às 15h30 a bolsa apresentava queda de 0,59%.

Outras empresas do grupo fundado pelo empresário Eike Batista, como OGPar (+9,77%) e OSX (+4,61%), também permanecem entre as maiores altas do mercado. A Dommo Energia (ex-OGX Petróleo), que na segunda-feira, 12, era a mais negociada entre todas, recuava 4,89%, Em março, porém, o papel acumula um ganho de quase 112%.

O avanço dos últimos dias desses papéis tem intrigado alguns agentes do mercado. Pela manhã, a MMX informou que não tem conhecimento de qualquer ato ou fato relevante que poderia ter motivado oscilações atípicas das ações verificadas no pregão de segunda.