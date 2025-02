Empresas portuguesa e brasileira se unem para produzir espetáculos no gelo

A AM Live, uma unidade de negócio que faz parte da empresa AM Experience, opera no mercado europeu e é reconhecida por sua inovadora produção de espetáculos musicais no gelo, anuncia expansão para o Brasil, um mercado estratégico e com grande potencial para seus projetos, em uma parceria com a brasileira Happy Times, realizadora de eventos de sucesso em shoppings no Brasil, Peru, Panamá e México.

Após diversas colaborações bilaterais no Brasil, a união estratégica das empresas neste novo projeto deve movimentar algo em torno de R$ 10 milhões de reais e marca também a chegada da Happy Times ao mercado de liveshow de São Paulo.

Após um período de desafios causados pela pandemia, a AM Live segue em pleno crescimento. Em 2023, alcançou um volume de negócios de 1,83 milhões de euros e prevê um aumento de 15% para este ano.

A AM Experience conta com uma equipe de mais de 50 colaboradores fixos, que dão todo o suporte à AM Live. Além disso, para cada projeto são contratados cerca de 100 colaboradores para todas as áreas envolvidas como equipe criativa, técnicos e elenco. A empresa já desenvolveu mais de 13 espetáculos originais e é responsável por eventos que atraíram mais de 1 milhão de espectadores nos últimos anos, gerando um EAV médio de 2 milhões de euros por espetáculo e colaborando para o grande implemento de visitantes ao shopping. De acordo com uma pesquisa realizada entre os espectadores de espetáculos em Portugal, 70% deles afirmam que não fariam uma visita ao shopping se não houvesse um espetáculo associado.

O espetáculo de estreia será A Nova Cinderela no Gelo, uma versão reimaginada do clássico conto de fadas, com personagens e enredo adaptados para os tempos modernos. A Cinderela é uma mulher empoderada, que vai ao baile não para encontrar o amor, mas para perseguir seus sonhos e mostrar seu talento. O amor surge como consequência dessa jornada de autodescoberta. A produção promete encantar o público com suas mensagens de empoderamento, igualdade e inclusão, mantendo a essência mágica da história original. A montagem nacional levará em conta as características do povo brasileiro na construção de seu elenco.

Bruno Galvão, diretor da AM Live, afirma que são vários os motivos que levaram a essa associação. “A maturidade que os Musicais no Gelo da AM Live já alcançaram e o passo natural de se internacionalizar este conceito. O mercado brasileiro foi um dos grandes objetivos, por ter uma cultura enorme em teatro musical, um público que adora musical e por perceber que, mesmo com tanta oferta de qualidade que existe no país, conseguiríamos conquistar o nosso espaço com um conceito de espetáculo que não existe no Brasil: teatro musical num palco de gelo e com todos os ingredientes de um projeto com a assinatura AM Live. ”

O Brasil, com sua vasta tradição cultural e afinidade com o teatro musical, é considerado um mercado estratégico para a AM Live, e a empresa vê neste país a oportunidade de levar suas produções para um público novo e entusiástico. Além disso, a AM Live também observa o mercado espanhol com grande potencial, onde já tem uma presença significativa na área de iluminação festiva, representando 40% de sua receita nesta área de negócios.

Segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o Brasil tem 639 shoppings, com previsão de inauguração de mais 18 nos próximos meses, que recebem 462 milhões de visitantes mensais e geram um faturamento de 194,7 bilhões de reais e 1,063 milhão de empregos.

“O entretenimento é condição básica para o ser humano e os centros comerciais têm um papel fundamental nesta entrega. O futuro dos shoppings tende a ser cada vez mais voltado para a redução dos espaços de vendas e a expansão das áreas de lazer e alimentação. Temos pesquisas que determinam que a escolha do consumidor por um determinado centro comercial depende da experiência que este oferece. Ou seja, um evento como o da A Nova Cinderela no Gelo, pode atrair um público maior”, afirma Priscilla Trindade, CEO da Happy Times.

Os dois musicais de Natal de 2024 foram um grande sucesso e ambos tiveram números impressionantes: um total de 163.000 espetadores somando os dois projetos. No Porto, com “Quebra-Nozes e o Reino do Gelo”, que encantou o público entre 15 de novembro e 5 de janeiro, quase foi atingida a marca de 100.000 espectadores. Já em Lisboa, “O Aladino no Gelo”, que esteve em cena de 30 de novembro a 12 de janeiro, superou as expectativas, atraindo mais de 63.000 espectadores. Agora, com a expansão para o Brasil, a empresa almeja não apenas conquistar novos públicos, mas também consolidar sua presença no mercado internacional e manter a taxa de ocupação média dos espetáculos na Europa, que é de 75%.