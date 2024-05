Empresas petrolíferas da Europa avaliam transferência para bolsa de valores dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/05/2024 - 12:59 Para compartilhar:

Empresas europeias de todos os tipos têm incluído ações nos EUA para alcançar mais acionistas e acessar novos mercados de capital nos últimos meses. Particularmente, empresas de petróleo e gás têm motivações específicas do setor para considerar essa possibilidade, diante da pressão dos órgãos reguladores e dos investidores em seu continente natal.

O CEO da TotalEnergies, Patrick Pouyanné, disse que a empresa está considerando a possibilidade de transferir sua principal listagem de ações de Paris para Nova York, durante a teleconferência de resultados da empresa na última sexta-feira.

Para as empresas, os EUA parecem um ambiente mais hospitaleiro para o setor de energia. Investidores americanos continuaram comprando ações de empresas de petróleo e gás, mesmo quando a maioria dos administradores de fundos europeus as evitou. Os investidores europeus, inclusive os fundos soberanos, se afastaram dos combustíveis fósseis devido às preocupações com o clima. Os governos europeus também impuseram impostos inesperados sobre os lucros das empresas petrolíferas que, segundo os defensores do setor, são punitivos.

A diminuição da base de acionistas das ações europeias de petróleo levou a um problema de valorização, segundo analistas e executivos europeus. Pouyanné aponta que sua empresa ganha uma quantia de dinheiro comparável à da Chevron, mas é avaliada por um valor muito menor. Em 2023, ambas as empresas reportaram cerca de US$ 21 bilhões em lucro líquido, mas a capitalização de mercado da Chevron é de US$ 300 bilhões, enquanto a da TotalEnergies é de US$ 180 bilhões.

A TotalEnergies talvez possa desfrutar dos benefícios de uma listagem de ações nos EUA e ainda manter sua associação com o governo francês. A mudança da listagem de ações não exigiria a mudança da sede da TotalEnergies. Pouyanné assegurou ao governo francês que a TotalEnergies continuaria sediada em Paris e manteria uma listagem secundária de ações lá, mesmo que a empresa decidisse mudar sua listagem principal.

Pouyanné não é o único que está pensando nessa mudança. O CEO da Shell, Wael Sawan, disse a um colunista da Bloomberg que sua empresa sediada em Londres também pode considerar a transferência de listagem, caso não consiga reduzir a diferença na avaliação de mercado em relação a seus pares dos EUA até meados do próximo ano. Fonte: Dow Jones Newswires.