Empresas ligadas ao setor de agrotóxicos poderão se registrar via internet em MT

São Paulo, 5 – Empresas ou prestadoras de serviços que trabalhem com a comercialização de agrotóxicos em Mato Grosso poderão fazer, a partir de agora, seu registro pela internet, no site do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT), no link https://sistemas.indea.mt.gov.br/SISDEV/.

Segundo nota do instituto, o Estado conta com 1.318 empresas ligadas ao segmento comercial de agrotóxicos.

“Com a modernização, os registros de empresas de agrotóxicos poderão ser solicitados pelo endereço eletrônico Sisdev”, informa o Indea-MT.

Anteriormente, a documentação necessária para o registro de empresas era apresentada presencialmente ou por e-mail, nas unidades locais, e os interessados não acompanhavam o processo em tempo real.

Já com essa nova funcionalidade é permitido que o interessado acompanhe todos os andamentos do processo, proporcionando celeridade e transparência ao processo de registro.

