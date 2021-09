Empresas italianas criam ‘conselho de negócios’ no RJ

SÃO PAULO, 24 SET (ANSA) – A empresas italianas Enel Brasil, Leonardo, Saipem e TIM assinaram nesta sexta-feira (24) um acordo de intenções para a criação do Business Council Italia – Rio de Janeiro, uma iniciativa para contribuir com a “concretização de projetos e iniciativas culturais, científicas e sociais a partir da colaboração entre empresas italianas e a comunidade empresarial brasileira local”.

“Além disso, o conselho pode ajudar a promover visitas de delegações econômicas e comerciais de empresas italianas interessadas em investir no Brasil, assim como ajudar empresas brasileiras que desejam expandir negócios em território italiano”, diz o comunicado oficial.

O presidente honorário da iniciativa será o cônsul-geral da Itália no Rio de Janeiro, Paolo Miraglia Del Giudice, e o conselho também conta com o apoio da Embaixada da Itália no Brasil.

Conforme o comunicado, entre as primeiras iniciativas, estão dois eventos de networkin e dois seminários por ano e todos têm a proposta de integrar executivos e autoridades locais.

“Tenho certeza de que o Business Council Italia-Rio de Janeiro também poderá representar um poderoso fator de agregação para a numerosa comunidade empresarial italiana do Rio, bem como um catalisador para novas iniciativas e sinergias com o Consulado Geral, em um amplo leque de setores”, ressalta Del Giudice.

O CEO da TIM Brasil, Pietro Labriola, ressalta que a empresa está “expandindo parcerias no país, a exemplo do que iniciamos em junho, também com Enel e Leonardo, pensando em projetos que consolidem nossa presença e nas oportunidades de negócio que serão criadas”. “A iniciativa vem contribuir, de forma eficiente, para estreitar o relacionamento de empresas italianas com brasileiras, criando oportunidades e abrindo portas para um futuro cada vez mais conectado”, acrescenta.

Já o Country Manager da Enel Brasil, Nicola Cotugno, afirma que como empresa pioneira na “transição energética”, “acreditamos que a energia limpa, aliada ao uso eficiente da energia, é hoje o melhor caminho para o desenvolvimento sustentável do ambiente de negócios e das cidades”.

Para Francesco Moliterni, Leonardo CCO-International Marketing and Strategic Campaigns, o “Brasil representa uma segunda casa para a Leonardo por meio dos diversos projetos e interesses que unem a empresa ao País há mais de 40 anos”.

O diretor-executivo da Saipem do Brasil, Roberto Di Silvestro, destaca que a empresa “sempre esteve atenta ao desenvolvimento sustentável, inclusive pela promoção de iniciativas de criação de valor para as comunidades locais onde atua” e que o acordo “confirma esse compromisso da Saipem”. (ANSA).

