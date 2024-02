Empresas firmam parceria para desenvolver rota de acesso a fertilizantes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/02/2024 - 16:37 Para compartilhar:

São Paulo, 1 – A Suzano, Portocel e Adufértil firmaram uma parceria para estabelecer o desenvolvimento de uma nova rota a fertilizantes. O movimento acontece por meio do terminal portuário da Portocel, que prevê movimentar entre 120 mil a 180 mil toneladas de fertilizantes importados ao ano com o objetivo de atender a Adufértil, produtora do insumo no País.

A Portocel possui como acionistas as produtoras de celulose Suzano e Cenibra, com 51% e 49% de participação no terminal portuário, respectivamente.

Para a Suzano é benéfico favorecer o acesso da Adufértil aos fertilizantes importados, razão que incentivou a parceria entre as duas empresas em conjunto com a Portocel. Atualmente, a produtora faz o plantio de 1,2 milhão de árvores em diferentes operações no Brasil, o que requer forte consumo de fertilizantes e esforço intensivo de capital.

Neste sentido, a adequação da Portocel com foco em atender a Adufértil vai permitir o desenvolvimento de uma nova rota de acesso para obtenção de fertilizantes, fundamentais para o plantio de eucalipto.

A Adufértil pretende investir R$ 65 milhões com foco na instalação de uma misturadora em uma área próxima da Portocel e à fábrica da Suzano, ambas situadas em Aracruz (ES). As operações estão previstas para começar em 2026, após a conclusão das obras. A iniciativa deve permitir o escoamento do insumo para atender consumidores do Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia.

De acordo com o gerente-executivo de Operações Florestais da Suzano, Carlos Alberto Nassur, a nova cadeia logística reforçará a competitividade da operação, pela integração e proximidade entre porto e fábrica. “Boa parte do fertilizante que utilizamos em nossos plantios florestais passará a chegar pelo Portocel, o que contribui para fortalecer o nosso porto e, sobretudo, a economia de Aracruz e do Espírito Santo, por meio da geração de tributos, trabalho e renda”, destaca.

O presidente da Adufértil, Douglas Fontanini, destacou a relação de parceria entre a empresa e a Suzano, mencionando que o relacionamento entre as duas companhias acontece desde 1998. “Projeto cautelosamente desenhado por Suzano, Portocel e Adufértil, a iniciativa demonstra não só o interesse e total confiança dos principais players do setor, mas também os esforços para, cada vez mais, aprimorarmos a cadeia produtiva de celulose”, afirmou.

O gerente-executivo de Operações do Portocel, Alexandre Mori, destacou a diversificação das atividades no porto. “A nova operação com fertilizantes reforça o nosso posicionamento como um porto multipropósito e aumenta nosso share de atuação no segmento”, disse.

