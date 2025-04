Empresas estatais chinesas anunciam recompra de ações para estabilizar mercados

As empresas estatais da China estão se mobilizando para tentar estabilizar o mercado de ações depois que os papéis das companhias chinesas sofreram o pior dia em anos em meio à escalada das tensões comerciais. Um grupo de empresas estatais informou que acelerará as recompras de ações com o objetivo de fortalecer a confiança dos investidores.

O anúncio inclui sete empresas listadas sob o conglomerado estatal China Merchants Group, a petrolífera China Petroleum & Chemical Corp, conhecida como Sinopec, e a Guotai Junan Securities.

A Sinopec disse que planejava aumentar as participações acionárias em 2 ou 3 bilhões de yuans, e a Guotai Junan Securities afirmou que recompraria de cerca de 1 bilhão de yuans a 2 bilhões de yuans em ações.

Já a Central Huijin, unidade do fundo soberano estatal China Investment Corp., aumentou as participações em ações do continente por meio de ETFs. Em comunicado, falou que continua “firmemente otimista sobre as perspectivas de desenvolvimento do mercado de capitais da China”.

A Central Huijin também aumentará as participações em diferentes ETFs para estabilizar o mercado daqui para frente, acrescentou em uma declaração separada na terça-feira, 08 (pelo horário local). O banco central chinês prometeu dar suporte à unidade do fundo para “manter resolutamente a operação tranquila do mercado de capitais”. Fonte: Dow Jones Newswires.