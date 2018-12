Empresas em recuperação judicial da Oi têm geração de caixa negativa em R$ 435 mi

As empresas em recuperação judicial do Grupo Oi registraram geração de caixa operacional líquida negativa em R$ 435 milhões em outubro, ante resultado positivo de R$ 79 milhões observado no mês anterior.

Segundo o levantamento mensal apresentado pelos administradores, as empresas registraram R$ 2,898 bilhões em recebimentos, aumento de 7,6% frente ao mês anterior.

Os administradores destacam que os recebimentos na rubrica Clientes tiveram elevação de R$ 75 milhões em outubro, totalizando R$ 1,756 bilhão, isso por conta do maior número de dias úteis.

Já os pagamentos totalizaram R$ 2,751 bilhões em outubro, alta de quase 21% em relação ao mês anterior. Segundo a companhia, esse aumento é reflexo do aumento dos pagamentos intercompany, além de custos relativos ao plano de Recuperação Judicial.

Com os resultados, o saldo final de caixa financeiro das empresas do Grupo Oi em recuperação estava em R$ 4,379 bilhões ao final de outubro.