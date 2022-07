Empresas dos EUA alertam para inflação alta à medida que crescimento desacelera, mostra Livro Bege do Fed

Por Lindsay Dunsmuir

(Reuters) – A economia dos Estados Unidos expandiu-se a ritmo modesto de meados de maio a meados de julho, mostrou um relatório do Federal Reserve nesta quarta-feira, conforme o banco central norte-americano luta para conter a inflação mais alta em 40 anos.

O Fed divulgou sua mais recente consulta sobre o estado da economia no momento em que o banco central avança com aumentos agressivos nos juros, que visam esfriar a demanda, mas também estão alimentando preocupações sobre possível recessão.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou mais cedo nesta quarta-feira que os preços ao consumidor norte-americano subiram 9,1% em junho sobre um ano antes, impulsionados por custos mais altos de gasolina, alimentos, aluguel e outros itens.

“Vários distritos relataram sinais crescentes de desaceleração na demanda e contatos em cinco distritos notaram preocupações com um risco maior de recessão”, disse o Fed em sua pesquisa, conhecida como “Livro Bege”, realizada em seus 12 distritos até 13 de julho.

Os formuladores de política monetária do Fed ficam atentos aos retornos de seus contatos empresariais em todo o país à medida analisam as perspectivas econômicas.

O Livro Bege também observou que aumentos substanciais de preços foram relatados em todos os distritos, com “a maioria dos contatos esperando que as pressões de preços persistam pelo menos até o fim do ano”.