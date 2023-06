Empresas dos EUA aceitam termos mais duros para levantar recursos com títulos podres

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 13:15 Compartilhe

Empresas com avaliações baixas de crédito estão aprendendo a conviver com taxas de juros mais altas nos Estados Unidos, encontrando maneiras de explorar os mercados de títulos e, ao mesmo tempo, minimizar o impacto nos custos de seus empréstimos.

Até agora neste ano, empresas como American Airlines e Six Flags emitiram US$ 91 bilhões em títulos de grau especulativo, de acordo com o PitchBook LCD – um aumento de 35% em relação ao período do ano anterior, quando as taxas em rápido aumento reduziram a emissão de títulos com risco maior de default a um mínimo.

Mas esses títulos parecem diferentes do que durante o boom de empréstimos dos últimos anos. Um total de 62% deles tem garantias que oferecem aos investidores maiores proteções se a empresa entrar em inadimplência. É a maior porcentagem desde 2005.

O vencimento médio da dívida com risco aumentado de default também encolheu para 6,1 anos, ante uma média de 7,4 anos na década anterior, dando às empresas uma rédea mais curta do que a norma histórica.

“Os investidores estão pensando: ‘quero ser um pouco mais defensivo em um ambiente incerto’, então eles estão comprando esse papel garantido”, disse o chefe de crédito público da gestora de ativos Voya Investment Management, Randy Parrish. Fonte: Dow Jones Newswires.

