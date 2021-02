Empresas de telecom afirmam que vão analisar detalhadamente edital do 5G

As empresas de telecomunicações, representadas pela Conexis Brasil Digital, afirma que analisará detalhadamente cada ponto do edital de 5G, aprovado na quinta-feira, 25, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O objetivo, segundo o sindicato, é esclarecer como as companhias poderão participar corretamente do leilão, previsto para acontecer ainda este ano.

“Aguardamos a análise do edital pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e eventuais ajustes na proposta”, afirma a Conexis em comunicado.

“Reiteramos a importância de termos regras estáveis, claras e transparentes que garantam a livre iniciativa, segurança jurídica e regulatória ao certame, bem como obrigações que privilegiem os investimentos associados ao objeto do leilão e minimizem o custo dos não associados”, continua a entidade.

As empresas afirmam acreditar que o governo vai garantir um leilão não arrecadatório que se alinhe com o desejo de investimentos nas frequências, e esperam ter mais detalhes sobre o certame. “Trata-se de um marco no setor de telecomunicações brasileiro e reforçamos nossa disposição e interesse de dialogar com as autoridades competentes e contribuir para que a nova tecnologia de 5G traga desenvolvimento ao país, inclusão digital e melhoria de vida para a população brasileira”, completa a Conexis.

