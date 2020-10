Empresas de proteína alternativa vão se destacar, avalia banco

Nova York, 06 – As empresas de proteína alternativa focadas no cultivo de cultura de células e produtos à base de fermentação provavelmente se tornarão as vencedoras do setor no longo prazo, diz o banco de investimento Jefferies. A carne produzida a partir de culturas de células animais pode atingir o sabor de carne animal sem aditivos químicos excessivos, uma vantagem importante sobre as proteínas vegetais, diz o banco.

Já a carne à base de fermentação é produzida por modificação genética com microrganismos. Do ponto de vista de custo e velocidade de produção, essa tecnologia pode representar uma revolução para a indústria de alimentos, segundo o Jefferies.

Esses dois tipos de produtos podem ficar atrás das proteínas vegetais em penetração de mercado no momento, mas provavelmente se destacarão no longo prazo por sua superioridade tecnológica, diz o banco. Fonte: Dow Jones Newswires.

